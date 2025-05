กลุ่ม CECI รวมพลัง 38 บริษัทอุตฯ ก่อสร้าง ขับเคลื่อนศก.หมุนเวียน - คาร์บอนต่ำ

คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เครือสหพัฒน์ จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ร่วมกับกลุ่ม CECI รวมพลังบริษัทชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้าง จัดประชุมสานต่อเป้าหมาย “เศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ” เดินหน้าสร้างความร่วมมือ CE & Low Carbon Business Solution สู่การออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ที่อาคารสำนักงานคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ พระราม3เพราะแนวทาง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” และ “การลดคาร์บอน” ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย พร้อมรวมพลังกันเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย โดยเปิดเผยว่า กลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Circular Economy in Construction Industry – CECI) ได้เดินหน้ายกระดับความร่วมมืออีกขั้น โดยจัดประชุมประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ” เพื่อร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการประชุม Steering Committee ครั้งแรก ของกลุ่ม CECI ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ด้วยสมาชิกเพียง 12 รายในช่วงเริ่มต้น และวันนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 พร้อมจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการเติบโตทางธุรกิจ แต่เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนเปิดเผยว่า สำหรับ SPI วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของเครือสหพัฒน์ อาทิ KingBridge Tower, KingsQuare Residence และ KINGSQUARE Community Mall ล้วนสอดคล้องกับเป้าหมายของ CECI อย่างชัดเจน โดยมุ่งยกระดับทั้งคุณภาพ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ SPI เชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในวันนี้ ไม่สามารถแยกออกจากความยั่งยืนในวันพรุ่งนี้ได้ โดยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม คือ โครงการต้นแบบ KingBridge Tower อาคารสำนักงานเกรด A ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด The Spirit of Synergy ไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง แต่ยังเน้นการหมุนเวียนทรัพยากร ลดของเสีย และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 1,157.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจากการออกแบบ และอีก 121.38 ตันต่อปีจากกระบวนการก่อสร้าง โครงการนี้จึงไม่เพียงเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืน“การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดคาร์บอน เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมกันลงมือทำ สมาชิกในกลุ่ม CECI ยินดีที่ได้รวมพลังกันผลักดันการเปลี่ยนผ่านนี้ พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันที่เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในทุกมิติของงานก่อสร้าง” นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมในงานยังมี Special Talk เปิดมุมมองความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนายประเสริฐ เฉลิมรัตนานนท์ Executive Vice President of Construction บริษัท นันทวัน จำกัด THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED เกี่ยวกับแนวทางของกลุ่ม CECI ในการสานต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการจัดการของเสีย (Waste Management) อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การลดการสร้างขยะ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ ไปจนถึงการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของเสียภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon อย่างเป็นรูปธรรม และนายบุญเลิศ ชูวา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือกลุ่ม CECI ในการพัฒนาโซลูชันที่ยั่งยืน และลดคาร์บอนแฝงในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง ด้วยเป้าหมายสู่ Net-Zero อย่างเป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก 3 ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ Synergy meets Sustainability ได้แก่ ประเมศฐ์ ฤทธิพรพสิษฐ์ Project Director บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด ได้บรรยายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน KingBridge Tower (Thailand’s 1st CECI Project) ในการลด eco- footprint เพื่อเป็น Green Building และการคำนวนค่าคาร์บอนที่คำนวณได้จากการออกแบบและงานก่อสร้าง บัณฑิต พลับนิล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท M&E Engineering 49 Limited บรรยายความรู้ในงานออกแบบ-งานระบบ ที่สร้าง productivity ในการทำงาน เกิดรอยยิ้ม- space sharing service l การมีพื้นที่สีเขียว l การแบ่งพื้นที่ส่วนกลาง และ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Renewable l Recycle และ ประหยัดพลังงาน Energy Saving และชาญชัย ใจยวง M&E Manager บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ) บรรยาย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการก่อสร้าง เพื่อควบคุมต้นทุน ระยะเวลา และใช้วัสดุก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มความร่วมมือ CECI ที่ยังคงเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน