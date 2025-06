“นฤมล”ต้อนรับ รมต.ทรัพยากรน้ำฯเนเธอร์แลนด์ ผนึกกำลังเสริมแกร่งระบบจัดการน้ำให้ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรไทย

วันนี้( 27 มิ.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับนายยาฟ สโลทมาร์เคอะ (Mr. Jaap Slootmaker) รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านทรัพยากรน้ำ กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ว่า การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริหารจัดการน้ำระหว่างไทย - เนเธอร์แลนด์ ในมิติต่าง ๆภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านเทคนิค Memorandum of Understanding on Knowledge to Knowledge (K2K) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน 4 ฝ่าย (กรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบัน Deltares ประเทศเนเธอร์แลนด์) อาทิ การบูรณาการงานระหว่างโครงการ Partners for International Business (PIB) กับ K2K การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการศึกษาระดับสูงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ การร่วมดำเนินกิจกรรม Delft-Software Day รวมทั้งการสนับสนุนโครงการ Water as Leverage Academy ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2568 นี้“การพบกันในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย โดยไทยมีความร่วมมือด้านน้ำกับเนเธอร์แลนด์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2445 ซึ่งขณะนั้น “กรมคลอง” หรือกรมชลประทานในปัจจุบัน มี “อธิบดี” คนแรกเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ และไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับเนเธอร์แลนด์มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบและแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน มีความยืดหยุ่น และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรไทย”ศ.ดร.นฤมล กล่าว