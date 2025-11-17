สบพ.จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สบพ.จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา สบพ. ร่วมพิธีน้อมแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการทรงอุทิศพระวรกายในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อเนื่อง ตลอดพระชนมชีพเพื่อประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณโถงชั้น G อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนได้กล่าวคำอาลัย พร้อมนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา ยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 93 วินาที และร่วมลงนามแสดงความอาลัย
สถาบันการบินพลเรือนขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา ทั้งทรงเป็นแบบอย่างแห่งการทรงอุทิศพระวรกายในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อเนื่องตลอดพระชนมชีพเพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยความวิริยอุตสาหะ และทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยทรงก่อตั้งและสนับสนุนโครงการศิลปาชีพ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ซึ่งเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ สถาบันการบินพลเรือน ขอร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อรักษาบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป