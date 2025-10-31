สบพ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 69 หนุนทุน – ปั้นคนคุณภาพสู่อุตฯการบิน

สบพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2569 ตั้งแต่ระดับปวช.-ปริญญาเอก พร้อมหนุนทุนการศึกษา มุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการบินไทยและนานาชาติ
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคมประกาศ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี เทียบเท่าอนุปริญญา ไปจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อผลิตบุคลากรตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมด้านการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสายอาชีพการบิน โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นการรับตรงกับทางสถาบันฯ ไม่ผ่านระบบ TCAS
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สบพ. กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบินกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังวิกฤตโควิด-19 ทั้งสายการบินไทยและต่างประเทศต่างมีความต้องการบุคลากรจำนวนมาก โดยเฉพาะสาขาด้านช่างอากาศยาน นักบิน และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ซึ่ง สบพ. มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา รวมถึงโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินโดยตรง
ด้วยความเชี่ยวชาญบุคลากรของ สบพ. และยืนหนึ่งเป็นสถาบันการบินแห่งเดียวของรัฐที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และมีศูนย์ฝึกการบินและอุปกรณ์ฝึกบินจริง พร้อมครูการบินและช่างอากาศยานมืออาชีพ
นอกจากนี้ หนึ่งในโครงการเด่นของปีนี้คือ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)” สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน (B1.1, B1.2) สาขาวิชาช่างเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ จำนวน 28 ทุน และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics) อีกจำนวน 10 ทุน เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตำแหน่งช่างอากาศยานในสังกัดการบินไทย ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและการจ้างงานอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สบพ.ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลายหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริหารสายการบินและท่าอากาศยาน การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Transport) เน้นความรู้ด้านโลจิสติกส์การบิน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน รวมถึง หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเอก โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
• ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท–ป.เอก) : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 29 พฤษภาคม 2569 (เปิดรับ 4 รอบ)
• ระดับปริญญาตรีและเทียบเท่าอนุปริญญา : เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 29 พฤษภาคม 2569
• ระดับ ปวช.–ปวส. และหลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน : เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2569
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://admission.catc.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินพลเรือน โทร. 0 2272 5741–4 ต่อ 3620–6, 2210–4, 2220 หรือช่องทางออนไลน์ Facebook: CATC Thailand และ Line Official: @aero.catc