สบพ.จัด CATC OPEN HOUSE แนะหลักสูตรการบิน รับนักเรียนปี 69

สบพ.เตรียมจัดกิจกรรม CATC OPEN HOUSE เปิดบ้านการบิน 17 ต.ค.นี้ ชูหลักสูตรการบินมาตรฐานครบทุกศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2569 รองรับอุตฯการบิน
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า สถาบันการบินพลเรือน มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินพลเรือน ในระดับอุดมศึกษาและระดับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและภูมิภาค โดย สบพ. เตรียมจัดกิจกรรม CATC Open House ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีประสบการณ์ตรงกับการบริหารจัดการเรียนในแต่ละหลักสูตรของ สบพ. รวมทั้งได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงกับหลักสูตรวิชาภาคพื้นที่เปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อที่ สบพ. ทั้งอาจารย์ผู้สอน สถานที่เรียน ห้องฝึกปฏิบัติ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน สบพ. ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ ห้อง CATC Convention Hall ชั้น 4 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ภายใต้ธีม “Clear for Takeoff เริ่มต้นอาชีพการบินมาตรฐานกับ CATC”
ภายในงาน พบกับกิจกรรมแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมด้านการบินในช่วงเสวนาหัวข้อ “Takeoff to the sky : มุ่งหน้าสู่ฟากฟ้าแห่งอาชีพการบิน” โดยศิษย์เก่าของ สบพ., นิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและแสดงผลงานวิชาการจากกองวิชาและนักศึกษา ของ สบพ. และจัดแสดงบูทนิทรรศการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการบินจากหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน พร้อมทั้งคลินิกให้คำปรึกษา และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 แก่ผู้ที่สนใจภายในงาน ทั้งหลักสูตรวิชาภาคพื้น และภาคอากาศ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้สัมผัสและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามห้องปฏิบัติการเรียนการสอนต่างๆ ของแต่ละกองวิชาอีกด้วย
สำหรับในปีการศึกษา 2569 สบพ. กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ระดับปริญญาตรี ระดับเทียบเท่าอนุปริญญา, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 29 พฤษภาคม 2569