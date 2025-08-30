กรมพัฒนาที่ดิน ชื่นชมผลงานวิจัยทุกสาขา มอบรางวัลนักวิชาการดีเด่น งานประชุมวิชาการฯ ปี 68

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2568 กรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ "ดินนำ น้ำตาม นวัตกรรมก้าวล้ำ นำสู่เกษตรไทยยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยรับได้เกียรติจาก ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินที่มีผลงานด้านการพัฒนาที่ดินดีเด่น โดยมีคณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการประกวด ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ จำนวนทั้งสิ้น 18 รางวัล โดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมรางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัล ซึ่งทุกผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัย/นักวิชาการ และผลงานวิจัยจะนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โอกาสนี้ ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการฯ ชื่นชมนักวิจัย/นักวิชาการทุกท่านที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรม และขอขอบคุณผู้จัดการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี