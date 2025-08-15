กรมพัฒนาที่ดินประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพของดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ดินเปรี้ยวทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 นายสุรชาติ มาลาศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568” เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานโครงการฯร่วมกันปรับปรุงข้อมูลร่างแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2563-2572) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 72 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งสภาพปัญหาทรัพยากรดินส่วนใหญ่ เป็นดินเปรี้ยวจัดและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกพืชผักและไม้ผลที่อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อและกระจายสินค้าการเกษตร ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่ทุ่งรังสิต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน กำหนดแนวทางการจัดการดินและน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนการบูรณาการวิธีการต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ โดยการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบผลสำเร็จที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป