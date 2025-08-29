xs
"ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม" รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเปิดสัมมนา “หญ้าแฝก” สนองพระราชดำริ พร้อมบรรยายพิเศษ

ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเปิดเวทีสัมมนา “หญ้าแฝก” สนองพระราชดำริ พร้อมบรรยายพิเศษ เสริมองค์ความรู้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่ม ประจำปี 2568” โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2568 โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน นางศศิพร ปาณิกบุตร รองเลขาธิการ กปร. กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายหญ้าแฝก และสถาบันการศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


การสัมมนาฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการและแนวทางพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันปัญหาภัยพิบัติดินถล่ม จากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการนี้เพื่อสนับสนุนการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The Eighth International Conference on Vetiver: ICV-8) ที่จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในช่วงเดือนเมษายน 2570

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านหญ้าแฝกและดินถล่ม การบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ โอกาสนี้ ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ป้องกันภัยดินถล่ม สร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ ซึ่งหญ้าแฝกมีรากที่หยั่งลึกและแผ่กระจายช่วยยึดเกาะดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สร้างขั้นบันไดตามแนวระดับ ลดความเร็วของน้ำไหลบ่า กรองตะกอน และรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดี รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต" โดยจัดแสดงโมเดลรากหญ้าแฝก และพันธุ์หญ้าแฝกต่างๆ ที่ดำเนินการปลูกภายในศูนย์ฯ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การควบคุมร่องน้ำ กระจายน้ำอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติดินถล่ม ควบคู่กับการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน





















