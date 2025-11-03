กกต.จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กกต.จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายพระพันปีหลวง แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
วันนี้(3พ.ย.)นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายชาย นครชัย นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ กรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ข้าราชการและพนักงาน กกต.เข้าร่วมพิธี
ภายในพิธีนายอิทธิพร ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวคำถวายความอาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดหลายทศวรรษที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการต่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ด้วยพระปรีชาสามารถล้วนเกิดประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นที่ยอมรับชื่นชมในพระปรีชาสามารถจากนานาอารยประเทศ พระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอาทร ประดุจแม่แห่งแผ่นดิน ทรงประทับแนบแน่นอยู่ในดวงใจของพสกนิกรไทย จากนั้นได้ร่วมน้อมจิตแสดงออกถวายความลาอัยเป็นเวลา 93 วินาที และลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอุทิศพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย