เริ่มตอกเข็มแล้ว! อาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน คาดเสร็จปี 70 ยกระดับผลิตบุคลากร

สบพ.จัดพิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน เฟสแรกวงเงิน 414 ล้านบาท คาดเสร็จปี 70 ยกระดับการผลิตบุคลากรการบิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 08.59 น. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้จัดพิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย มีพระครูศิวาจารย์ (พราหมณ์ธนพล ภวังคนันท์) เทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร ประกอบพิธีพราหมณ์ นำถวายเครื่องบวงสรวงบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการก่อสร้าง
โดยมีนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ครูการบิน และเจ้าหน้าที่ สบพ. พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล เจริญผล นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน กรมท่าอากาศยาน, นาวาอากาศเอก ภคินท์ เพชรรัตน์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ 509 กองทัพอากาศ, นายนิพนธ์ มูลทองชุน ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธี
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ เป็นโครงการที่ สบพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล (ปีงบประมาณ 2568 - 2570) เพื่อยกระดับศูนย์ฝึกการบิน กรอบวงเงินภายใต้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จาก สบพ. โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ระยะ
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ดำเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม 1 และ อาคารบริหารและศูนย์ฝึกอบรม 2 กรอบวงเงิน 414.40 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570
ระยะที่ 2 ดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องบินและซ่อมบำรุง 1 และอาคารโรงเก็บเครื่องบินและซ่อมบำรุง 2 กรอบวงเงิน 130.88 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินงานในปี 2569-2570
และมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องระยะที่ 3 ในส่วนของการก่อสร้างอาคารที่พักศิษย์การบินและอาคารที่พักบุคลากร จะเริ่มดำเนินงานในปี 2570-2572 ตามลำดับ
ทั้งนี้ นอกจาก สบพ. จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ฝึกการบินหัวหินแล้ว ยังได้ดำเนินโครงการจัดหาอากาศยานทดแทนศูนย์ฝึกการบิน (ปีงบประมาณ 2569 - 2572) รวม 10 ลำ เพื่อทดแทนและปลดประจำการเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมาก ซึ่งจะเริ่มจัดหาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2569 เป็นต้นไป รวมถึงการจัดหาเครื่องฝึกบินจำลองเครื่องยนต์เดียวแบบ DA-40XLT (Single Engine Flight Simulator) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานมาก จะเริ่มในปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป
เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จครบทุกมิติจะทำให้ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน เป็นศูนย์ฝึกการบินที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ อุปกรณ์การฝึก พร้อมรองรับการผลิตและพัฒนานักบินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพียงพอต่อความต้องการของสายการบินในอนาคต