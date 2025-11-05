กลุ่มเดอะมอลล์ จัดพิธีตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลและพิธีน้อมถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และสยามพารากอน นำโดย คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน จัดพิธีตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล ตลอดจนพิธีน้อมถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานควอเทียร์พาร์ค ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 93 รูปถวายพระราชกุศล และพิธีน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงเป็น เอกอัครมเหสีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม พระปรีชาญาณ และพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาคมโลก เคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษแห่งการทรงงาน พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงเป็นต้นแบบของสตรี ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถ ชาวไทยและต่างชาติยกย่องให้เป็น ‘มหาราชินี’ ที่มีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเป็น ผู้ทรงนำความงดงามแห่งวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ผ่านโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พระองค์ทรงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยทั่วราชอาณาจักร เป็นแบบอย่างสตรีไทยที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกในพระเกียรติคุณ ด้วยการถวายรางวัลจากองค์กรระดับโลก การเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระพันปี ไม่เพียงพสกนิกรไทยต่างรวมใจน้อมถวายความอาลัย ผู้นำประชาคมโลกต่างแซ่ซ้องในพระเกียรติคุณ พระจริยวัตรอันงดงาม และร่วมน้อมถวายความอาลัย
พร้อมกันนี้ ด้วยสำนึกในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระปรีชาสามารถในทุกด้าน การเสียสละในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงได้จัดฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ‘แม่ของแผ่นดิน’ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมประชาสัมพันธ์ และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เผยแพร่ผ่านจอภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย และร่วมเป็นจิตอาสาร่วมกิจกรรม ‘ริบบิ้นไว้อาลัย’ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ, โคราช เอ็มโพเรียมและพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ติดเป็นเครื่องหมายในช่วงไว้ทุกข์สำหรับสมเด็จพระพันปีหลวง
กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอน้อมนำพระราชปณิธาน มาเป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อร่วมสืบสานพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าให้ยั่งยืน คู่แผ่นดินไทยสืบไป