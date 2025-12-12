"การบินไทย - สบพ."ร่วมมือ หนุนทุนการศึกษา"ช่างภาคพื้นดินอากาศยาน"

การบินไทย ลงนามความร่วมมือ กับสถาบันการบินพลเรือน สนับสนุนทุนการศึกษานายช่างภาคพื้นดินเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนสำหรับศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นหลักสูตร ตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) โดยมี นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ และนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมลงนามในพิธี
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจอาชีพนายช่างภาคพื้นดินได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทำงานในสายช่างของการบินไทยภายหลังสำเร็จการศึกษา และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล การบินไทย กล่าวว่า “การสนับสนุนทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของการบินไทยในการร่วมพัฒนาและผลิตบุคลากรช่างอากาศยาน โดยบริษัทฯ มีศูนย์ซ่อมอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul : MRO) ที่ทันสมัย มีขีดความสามารถในการซ่อมเครื่องบิน ลำตัวกว้างรุ่นใหม่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน Part 145 จากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (CAAT) รวมถึงองค์กรการบินสากล สำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) และองค์การบริหารการบินแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (FAA) ช่างอากาศยานเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการบินอย่างกว้างขวาง โดยความร่วมมือนี้ จะช่วยสนับสนุนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเป็นช่างอากาศยานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ความรู้และทักษะ ด้านช่างอากาศยานตามมาตรฐานสากล พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมการบินของไทยในอนาคต”
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า “สบพ. มีความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านช่างอากาศยาน ซึ่งได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Aircraft Maintenance Training Organization : AMTO) และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขอรับการรับรอง เป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานสู่มาตรฐานการบินของสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ทำให้บุคลากร ที่จบจาก สบพ. มีคุณสมบัติตรงตามที่อุตสาหกรรมการบินต้องการ โดยการบินไทยฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อกับ สบพ. ในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ระดับเทียบเท่าอนุปริญญา สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (B1.1, B1.2) และสาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (B2) จำนวนปีละ 38 ทุน ระยะเวลา 5 ปี
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการบินไทยและสถาบันการบินพลเรือนในการยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานร่วมกัน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทย และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต