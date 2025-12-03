นศ.เทคนิคลพบุรีเร่งประกอบชุดควบคุมไฟฟ้า 100 ชุด ช่วยกู้ระบบไฟหาดใหญ่ ส่งถึงพื้นที่ภายในพรุ่งนี้

ลพบุรี - วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีระดมครูกว่า–นักศึกษา 30 คน ช่วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลพบุรี ประกอบชุดควบคุมระบบไฟฟ้าชั่วคราว 100 ชุด รับมือบ้านเรือนเสียหายจากน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมลำเลียงส่งพื้นที่ทันทีในเย็นวันนี้ เพื่อให้ประชาชนกลับมามีไฟใช้โดยเร็ว
วันนี้( 3 ธ.ค.) นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนหลังน้ำลด พบว่าระบบภายในบ้านจำนวนมากได้รับความเสียหาย ทั้งตู้เมนเบรกเกอร์ ปลั๊กไฟ ระบบแสงสว่าง รวมถึงอุปกรณ์ที่มีน้ำขังจนเกิดการลัดวงจร ไม่สามารถใช้งานได้และเสี่ยงอันตราย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ กฟภ.จึงจัดทำ ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมแสงสว่างและเต้ารับชั่วคราว จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปติดตั้งก่อน และจะเร่งฟื้นฟูระบบไฟภายในบ้านอย่างถาวรในลำดับต่อไป โดยกำหนดต้องจัดส่งให้ถึงมือทีมปฏิบัติงานในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นงานเร่งด่วนอย่างมาก
ด้านความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา นายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พร้อมด้วยนายอภัย สุดจิตร หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คณะครูและนักศึกษาช่างไฟฟ้ากว่า 30 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบชุดควบคุมไฟฟ้าชั่วคราวทั้ง 100 ชุดจนแล้วเสร็จ และเตรียมจัดทีมเดินทางนำส่งไปยัง อ.หาดใหญ่ ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน
นายประสงค์เปิดเผยว่า เมื่อทราบถึงความต้องการเร่งด่วนของ กฟภ. เขต 3 ทุกคนในวิทยาลัยต่างพร้อมให้ความร่วมมือเต็มกำลัง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านบริการสังคมของอาชีวศึกษา พร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายยินดีช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ