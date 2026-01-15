บ.อิตาเลียนไทยฯ พร้อมเยียวยาชดเชยกรณีเครนหล่น ยันประกันภัยครอบคลุมและเร่งปรับปรุงมาตรการก่อสร้าง

บ.อิตาเลียนไทยฯแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เสียใจอย่างสุดซึ้ง เหตุเครนยกชิ้นส่วน Segment หล่น ที่ไซด์ก่อสร้างรถไฟไทย-จีนและ ถนนพระราม 2 พร้อมรับผิดชอบเยียวยา ทำประกันภัยครอบคลุมค่าชดเชย และทบทวนปรับปรุงมาตราการด้านความปลอดภัยให้รอบคอบยิ่งขึ้น
วันที่ 15 มกราคม 2569 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ฉบับ มีนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงนาม
ฉบับแรก เรื่อง ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างตกทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สัญญา 3-4 ในวันที่ 14 มกราคม 2569 ความว่า ตามที่มีกรณีอุบัติเหตุเครนยกชิ้นส่วน Segment คอนกรีต (Launching Girder) ตกทับขบวนรถไฟโดยสาร ขณะกำลังวิ่งผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สัญญา 3-4 ของบริษัทฯ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ตามที่ปรากฏในข่าว
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สัญญา 3-4 เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางโดยรวม 37.45 กิโลเมตร แบ่งเป็นคันทางรถไฟระดับดิน ระยะทาง 14.12 กิโลเมตร และทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 23.33 กิโลเมตร พร้อมทั้งงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้า 8 แห่ง
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ บริษัทฯ ขอแสดงความรับผิดชอบในการดูแลจ่ายเงินค่าชดเชยและเยียวยาต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพร้อมจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงความรับผิดชอบการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไว้แล้ว สำหรับโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และฉบับที่ 2 ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างและชิ้นส่วน Segment คอนกรีตหล่นบนถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ความว่า
ตามที่เกิดกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างและชิ้นส่วน Segment คอนกรีตหล่นบนถนนพระราม 2 จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ตามที่ปรากฏในข่าวนั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตราการด้านความปลอดภัยให้รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ