สั่งยุติค้นหาชั่วคราว! ยังนำร่างออกไม่ได้ 5 ราย เครนสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟดับ 22 ศพ เป็นเด็ก1

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– คืบหน้าเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารสายอีสานที่โคราช ดับ 22 ศพ เป็นเด็ก 1 ราย ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้ 5 ราย บาดเจ็บมากกว่า 48 ราย ปิดเส้นทางการเดินรถสายกรุงเทพฯ-อีสาน ล่าลุดรองผู้ว่าฯโคราช สั่งยุติการค้นหาชั่วคราว เหตุเครนบนโครงการก่อสร้าง เกิดเสียงดังลั่น หวั่นถล่มลงมาอีก รอวิศวกรเข้าตรวจสอบ
วันนี้ ( 14 ม.ค.69) เวลา 09.13 น.ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าอุบัติเหตุเครนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงล้มทับขบวนรถไฟโดยสารด่วนดีเซลรางปรับอากาศ แดวู ขบวนที่ 21 รับผู้โดยสารจำนวน 120 คน จากกรุงเทพฯมุ่งหน้าจังอุบลราชธานี ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณทางรถไฟบ้านถนนคต ข่วงสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จนทำให้ขณะนี้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด 22 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 48 ราย
สาเหตุเกิดจากเครนก่อสร้างไฟความเร็วสูงสายกทม.-นครราชสีมา หล่นลงมาทับโบกี้ที่ 2 เลขที่ 2521 ซึ่งมีผู้โดยสารอยู่ภายใน 40 คน เป็นเหตุให้รถพ่วงคันที่ 2 ดึงเอาคันที่ 3 คันที่ 1 ตกรางตามไปด้วย และมีเพลิงไหม้คันที่ 2 ตามมา โดยผู้โดยสารไม่สามารถออกมาได้เพราะเป็นรถปรับอากาศประตูเปิดปิดอัตโนมัติด้วยไฟฟ้าส่วนหน้าต่างก็เปิดออกไม่ได้เช่นกัน
หลังเกิดเหตุขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายจากกองกำกับการช่างกลเขต 2 นครราชสีมา ได้รุดไปที่เกิดเหตุโดยใช้รถปั่นจั่นกลยกขบวนรถไฟที่ตกรางออกจากที่เกิดเหตุ ขณะนี้กำลังทำการยกอยู่ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางการเดินรถสายกรุงเทพ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
ล่าสุด พบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุตู้โดยสารที่ 2 ที่ถูกเครนล้มทับและเกิดเพลิงไหม้และนำร่างออกมาแล้ว 17 ราย ในจำนวนนี้มีเด็ก 1 ราย และ ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้อีก 5 ราย
สำหรับขบวนรถไฟโดยสารด่วนดีเซลรางปรับอากาศ ขบวนที่ 21 กรุงเทพมหานคร ปลายทางอุบลราชธานี คันเกิดเหตุ มีนายเอกพล สมสูง เป็นพนักงานขับรถและมี นายธีรวัฒน์ บุญทวี เป็นช่างเครื่อง นายวิโรจน์ ทองพิมพ์ เป็นพนักงานรักษารถ และ นายธีระศักดิ์ วงศ์สูงเนิน เป็นพนักงานห้ามล้อ ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ เมื่อเวลา 05.00น. ปลายทางสถานีอุบลราชธานี มีผู้โดยสาร จำนวน 120 คน ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ต่อมา นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจัวหวัดนครราชสีมา และ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมสั่งให้ตำรวจ สภ.สีคิ้ว เร่งสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้และนำตัววิศวกรและช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของบริษัทช่วงที่เกิดเหตุไปสอบสวนอย่างละเอียดที่ สภ.สีคิ้วและแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
ขณะที่สถานการณ์ล่าสุด ทางนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รอง ผวจ.นครราชสีมา ได้มีคำสั่งยุติการค้นหาและช่วยเหลือชั่วคราว เนื่องจากเครนที่ยังอยู่บนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้นเกิดเสียงดังลั่น ทำให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นั้นตกใจต้องออกมาจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งต้องทางวิศวกรขึ้นไปตรวจความปลอดภัยก่อนที่จะดำเนินการเข้าช่วยเหลือค้นหาต่อไป
ด้าน นายทรงฤทธิ์ ยุนสูงเนิน หัวหน้าหน่วยกู้ภัยพรหมธรรมสีคิ้ว บอกว่า ตอนนี้ อยู่ในระหว่างรอประเมินความปลอดภัย
จะเป็นเรื่องของสะพานทรุด มันลั่นตัว เพื่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยตอนนี้จึงถอนออกมาก่อน ยังเข้าโซนข้างในไม่ได้ ส่วนผู้บาดเจ็บนี้ยังสรุปไม่ได้ และผู้เสียชีวิตที่เอาออกมาได้ประมาณ10 กว่าราย รอวิศวกรโครงการก่อสร้างมาประเมินความปลอดภัย แล้วก็ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประเมินความปลอดภัยก่อน ว่าจะเข้าข้างในได้หรือไม่