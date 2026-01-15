ITD พร้อมรับผิดชอบเยียวยาผู้สูญเสียเหตุเครนถล่มทับรถไฟ ยันประกันภัยครอบคลุมหมด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างตกทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สัญญา 3-4 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569
เอกสารระบุว่า ตามที่มีกรณีอุบัติเหตุเครนยกชิ้นส่วน Segment คอนกรีต (Launching Girder) ตกทับขบวนรถไฟโดยสาร ขณะกำลังวิ่งผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สัญญา 3-4 ของบริษัท ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ตามที่ปรากฏในข่าว
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สัญญา 3-4 เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางโดยรวม 37.45 กิโลเมตร แบ่งเป็น คันทางรถไฟระดับดิน ระยะทาง 14.12 กิโลเมตร และทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 23.33 กิโลเมตร พร้อมทั้งงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้า 8 แห่ง
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ บริษัทขอแสดงความรับผิดชอบในการดูแลจ่ายเงิน ค่าชดเชยและเยียวยาต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงความรับผิดชอบการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไว้แล้ว สำหรับโครงการอื่นๆ ของบริษัทยังสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ