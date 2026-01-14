บ.อิตาเลียนไทย เสียใจ หตุเครนหล่นทับขบวนรถไฟ พร้อมรับผิดชอบชดเชยเยียวยาผู้สูญเสียเต็มที่

บ.อิตาเลียนไทย เสียใจ ต่อการสูญเสียและบาดเจ็บ เหตุ เครนหล่นทับขบวนรถไฟ พร้อมรับผิดชอบช่วยเหลือ ชดเชยเยียวยา ผู้สูญเสียเต็มที่
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่จดหมายข่าวถึงกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างตกทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีเนื้อหาดังนี้
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการสูญเสียและบาดเจ็บ กรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างตกทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา บริษัทฯ พร้อมแสดงความรับผิดชอบที่จะให้การช่วยเหลือ ในการชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
และบริษัทฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขให้ สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว