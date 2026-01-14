แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่คุมเหตุเครนถล่มรถไฟ เร่งเปิดเส้นทาง–รับผู้บาดเจ็บ

แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่เครนหล่นทับขบวนรถไฟ สั่ง ทุกหน่วย ใช่เครื่องมือหนัก พร้อมรถส่องสว่าง รถเครน เครื่องมือสนับสนุนการเปิดเส้นทาง รวมถึง การจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร์เร่งด่วน เพื่อรองรับการรับ–ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 14 ม.ค.2568 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เกิดเหตุเครนหล่นทับขบวนรถไฟ ที่บ้านถนนคต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาโดยเร่งด่วน เพื่อประเมินสถานการณ์ สั่งการ และอำนวยการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยกองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังและทรัพยากรสนับสนุนหน่วยงานพลเรือน หน่วยกู้ภัย หน่วยแพทย์ และหน่วยงานด้านความปลอดภัย เพื่อเสริมศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การอพยพผู้ได้รับผลกระทบ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ และการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ย้ำความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังเพิ่มเติมตามความจำเป็น
โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ กองพลพัฒนาที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 21 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสนับสนุนกำลัง เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ครัวสนาม รถส่องสว่าง รถเครน เครื่องมือสนับสนุนการเปิดเส้นทาง รวมถึง การจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร์เร่งด่วน เพื่อรองรับการรับ–ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ และอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชน