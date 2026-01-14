กองทัพไทย ส่งทหารช่วยเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถไฟ

ผอ.สนภ.5นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว สนภ.5 นทพ.พร้อมรถกู้ภัย เครื่องมือตัด–ถ่าง อุปกรณ์ขนย้าย และสิ่งอุปกรณ์จำเป็น เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงถล่ม ทับขบวนรถไฟ
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2568 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.5 นทพ.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตเครนยกสะพานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟ โดย จัดกำลัง ชุดบรรเทาสาธารณภัย กู้ภัยเร่งด่วน พร้อมรถกู้ภัยอเนกประสงค์ กำลังพล เครื่องมือตัด–ถ่าง อุปกรณ์ขนย้าย และสิ่งอุปกรณ์จำเป็น เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
โดยได้รับรายงานเหตุ เครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงถล่ม ทับ ขบวนรถไฟที่ 21 สายกรุงเทพฯ–อุบลราชธานี ส่งผลให้ขบวนรถไฟ ตกราง และเกิด เพลิงลุกไหม้ เหตุเกิดบริเวณ บ้านถนนคต ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
การปฏิบัติการในพื้นที่ หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย ของ สนภ.5 นทพ. ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน กองทัพภาคที่ 2, หน่วยงานพลเรือนและหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ให้การแพทย์ฉุกเฉินและลำเลียงผู้บาดเจ็บ สนับสนุนการฟื้นฟูและจัดการสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมในการ ช่วยชีวิตประชาชน ดูแลผู้บาดเจ็บ และสนับสนุนทุกหน่วยงานที่