“ทบ.” ระดมกำลังช่วยเหลือเหยื่อเหตุการณ์เครนถล่มทับขบวนรถไฟ สายกทม-อุบลฯ

“ทบ.” ระดมกำลังกู้ภัย เร่งช่วยเหตุเครนถล่มทับขบวนรถไฟสาย กทม.–อุบลฯ ที่สีคิ้ว ส่งชุดกู้ภัย–แพทย์ฉุกเฉินจากกองพลพัฒนาที่ 2 ร่วมหน่วยงานพื้นที่ ดูแลผู้บาดเจ็บจนสถานการณ์คลี่คลาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบก (ทบ.) โดย พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน จากกรณีเกิดอุบัติเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงถล่ม ทับขบวนรถไฟโดยสาร
รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 14 มกราคม 2569 กองทัพบกได้รับแจ้งเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงถล่ม ทับขบวนรถไฟที่ 21 เส้นทางกรุงเทพฯ–อุบลราชธานี ส่งผลให้ขบวนรถไฟตกรางและเกิดเพลิงลุกไหม้ เหตุเกิดบริเวณบ้านถนนคต ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ภายหลังรับแจ้งเหตุ กองทัพบกได้จัดกำลังชุดกู้ภัยเร่งด่วนและชุดกู้ภัยอเนกประสงค์ จาก กองพลพัฒนาที่ 2 พร้อมรถกู้ภัยอเนกประสงค์ กำลังพล เครื่องมือตัด–ถ่าง อุปกรณ์ขนย้าย และสิ่งอุปกรณ์จำเป็น เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
การปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างบูรณาการ โดยหน่วยกู้ภัยของกองทัพบกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานพลเรือนและหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ให้การแพทย์ฉุกเฉิน ลำเลียงผู้บาดเจ็บ รวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูและการจัดการสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้กองทัพบกยืนยันความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดูแลผู้บาดเจ็บ และสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกว่าสถานการณ์จะคลาย