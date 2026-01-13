นายกฯ บินหาดใหญ่ 14 ม.ค.ติดตามเยียวยาน้ำท่วม พร้อมเรียกถกเลขาฯ ศอ.บต.เร่งช่วยเหลือเหยื่อระเบิดใต้

นายกฯ บินหาดใหญ่ 14 ม.ค. ติดตามเยียวยาน้ำท่วมครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ พร้อมเรียกถก “เลขาฯศอ.บต.” เร่งช่วยเหลือปชช.-ผู้ประกอบการ เหตุระเบิดใต้
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 13 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีจะเดินทางไปจังหวัดสงขลา วันที่ 14 ม.ค.นี้ ว่า ไปดูสรุปสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่มีรายงานว่าค่าเยียวยาได้ดำเนินการไปหมดเรียบร้อยแล้วนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า ซึ่งไม่ใช่เฉพาะอำเภอหาดใหญ่เท่านั้น ต้องหมายถึงอำเภออื่นๆและจังหวัดใกล้เคียงด้วย เป็นการไปติดตามผลให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะเดียวกันช่วงเย็นตนมีงานสีดำด้วย จึงถือโอกาสไปติดตาม
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังการฟื้นฟูหาดใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า จะยังร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ เพราะความเสียหายเกิดขึ้นเยอะ แต่ก็พยายามฟื้นฟูในพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด จากการได้รับรายงานว่าอย่างน้อยช่วงเทศกาลปีใหม่ได้มีความพร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ตนยังถือโอกาสเชิญเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มาพบด้วย เพื่อติดตามมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการก่อการร้าย และการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งได้ส่งสรุปมาให้แล้ว แต่จะเร่งให้ดำเนินการทำเรื่องขอขึ้นมา ดังนั้นเมื่อลงไปจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นที่นัดประชุมที่เกิดความสะดวก ถ้าไปจังหวัดอื่นอาจจะต้องจัดเตรียมและเสียบุคลากร เสียเวลาแทนที่จะไปดูแลชาวบ้านต้องมาดูแลความปลอดภัย จึงให้มาคุยที่จังหวัดสงขลาและเชิญทุกท่านมาด้วย