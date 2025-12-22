ทภ.2 แจง ฮ.เบลล์ 212 ลงฉุกเฉิน ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี บาดเจ็บเล็กน้อย 4 นาย กำลังตรวจสอบสาเหตุ

ทภ.2 ชี้แจงเหตุอากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบ ฮ.ท.212 ลงฉุกเฉิน ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี บาดเจ็บไม่สาหัส 4 นาย ส่งรักษา รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อาการปลอดภัย อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ
.
กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลาประมาณ 17.19 น. อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบ ฮ.ท.212 ของกองทัพบก ได้ประสบเหตุจำเป็นต้องลงฉุกเฉิน ขณะปฏิบัติการร่อนลง ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้กำลังพลประจำอากาศยาน ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันที โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด
.
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย
1. พ.ต.สุชาติ นาคเจริญ นักบิน
อาการ : เท้าขวาได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก โดยไม่พบอาการกระดูกหัก
2. ร.ท.อริญช์ อนันท์ยุทธสกุล นักบินผู้ช่วย
อาการ : ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
3. จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ฉิมไทย ช่างเครื่อง
อาการ : ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวา อยู่ระหว่างการรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยแพทย์คาดว่าอาจมีกระดูกหัก
4. จ.ส.ต.เอกรินทร์ จิตริต ช่างเครื่อง
อาการ : ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าขวา
.
ทั้งนี้ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้นำส่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เป็นที่เรียบร้อย โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และอาการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
.
สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและขั้นตอนของกองทัพบก เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ในทุกมิติ กองทัพภาคที่ 2 ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของกำลังพล และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป