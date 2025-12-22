ทบ. เผย ฮ.Bell 212 เสียการควบคุม บินลงฉุกเฉิน สนามบินสุรินทร์ภักดี ‘กำลังพล’ บาดเจ็บเล็กน้อย 3 นาย นำส่ง รพ. ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
22 ธ.ค. 2568 เวลา 17.19 นาฬิกา กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 กรณีเกิดเหตุอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮท.212 ของกองทัพบก เสียการควบคุมจนต้องทำการลงฉุกเฉิน ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี จ.สุรินทร์
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 นาย ได้แก่ พ.ต.สุชาติ นาคเจริญ (นักบิน) , จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ฉิมไทย (ช่างเครื่อง) และ จ.ส.ต.เอกรินทร์ จิตริต (ช่างเครื่อง)
ปัจจุบันได้นำผู้ป่วยเจ็บเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินเรียบร้อยแล้ว ฝ
สำหรับรายละเอียดของการเกิดเหตุนั้น จะได้มีการตรวจสอบต่อไป