สบพ.จัดOPEN HOUSE แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนเรียน ให้ผู้สมัครปีการศึกษา 67

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรม CATC OPEN HOUSE 2024 ต้อนรับนักศึกษา และให้ข้อมูลทางด้านการบิน แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ผู้สมัครประจำปีการศึกษา 2567สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม CATC OPEN HOUSE 2024 โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มองเห็นภาพรวมในวงกว้างของอุตสาหกรรมด้านการบินอย่างครบถ้วนทุกมิติ ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ เสวนา “ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ พร้อมส่องสว่าง ในจักรวาลการบิน Challenges of the universe of aviation Ignite your potential into the aviation universe.” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของแต่ละกองวิชา ได้แก่ นายดิศพงศ์ จันทรุกขา นักบินผู้ช่วย เครื่องบินแบบ Boeing 777 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายภคไชย งานพิทักษ์ นักบินผู้ช่วย เครื่องบินแบบ Airbus 320 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นายทุติพงศ์ มาสกุล Licensed Aircraft Engineer B1.1 KLM Royal Dutch Airlines นางสาวอุบลวรรณ คงเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพฯ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) นางสาวธนาภรณ์ ทิพยศ Operation Controller (Load Control Agent) บริษัท บริการภาคพื้นการบิน กรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด และนางสาวพิณทอง ช่วงโชติ พนักงานฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมด้านการบินในอนาคตอีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันการบินพลเรือนจากกองวิชาและนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานในกลุ่มการขนส่งทางด้านอากาศ โดยเฉพาะบูทคลีนิคให้คำปรึกษา ที่จะมาร่วมแนะแนวพร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งหลักสูตรวิชาภาคพื้น และภาคอากาศ ให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนภายในงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามห้องปฏิบัติการเรียนการสอนต่างๆ ของแต่ละกองวิชา อีกด้วย