เผยคลิป ฮ.เบลล์ 212 ทบ.เสียการทรงตัว ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุรินทร์ภักดี

วันนี้(22 ธ.ค.) เวลา 21:11 น.เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปเหตุการณ์ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ เบลล์ 212 ของกองทัพบก ประสบเหตุเสียการทรงตัวจนต้องลงจอดฉุกเฉิน ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์
เหตุการณ์ดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงว่า วันนี้ เวลาประมาณ 17.19 น. อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบ ฮ.ท.212 ของกองทัพบก ได้ประสบเหตุจำเป็นต้องลงฉุกเฉิน ขณะปฏิบัติการร่อนลง ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้กำลังพลประจำอากาศยาน ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันที โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย
1. พ.ต.สุชาติ นาคเจริญ นักบิน อาการเท้าขวาได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก โดยไม่พบอาการกระดูกหัก
2. ร.ท.อริญช์ อนันท์ยุทธสกุล นักบินผู้ช่วย อาการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
3. จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ฉิมไทย ช่างเครื่อง อาการได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวา อยู่ระหว่างการรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยแพทย์คาดว่าอาจมีกระดูกหัก
4. จ.ส.ต.เอกรินทร์ จิตริต ช่างเครื่อง อาการ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าขวา
ทั้งนี้ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้นำส่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เป็นที่เรียบร้อย โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และอาการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย