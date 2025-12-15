xs
ด่วน! ยึดได้แล้วตัวปราสาทตาควาย พร้อมปักธงชาติไทย เป้าหมายต่อไปเนิน 350
เผยแพร่:
15 ธ.ค. 2568 12:09
ปรับปรุง:
15 ธ.ค. 2568 12:21
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
วันนี้(15 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.56 น. เพจเฟซบุ๊ก
Army Military Force
ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปราสาทตาควาย ที่ทหารไทยยึดได้แล้ว พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!! ทหารไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือตาควาย เป้าหมายต่อไปยึดเนิน 350”
ปราสาทตาควาย
