ด่วน! ยึดได้แล้วตัวปราสาทตาควาย พร้อมปักธงชาติไทย เป้าหมายต่อไปเนิน 350

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(15 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.56 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปราสาทตาควาย ที่ทหารไทยยึดได้แล้ว พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!! ทหารไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือตาควาย เป้าหมายต่อไปยึดเนิน 350”



