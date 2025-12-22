xs
เปิดคลิป ทหารเขมรยึดตึกพลเรือนในปอยเปต เป็นฐานยิงต่อสู้ทหารไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(22 ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.03 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปทหารกัมพูชาได้เข้ายึดตึกของพลเรือนแห่งหนึ่งในปอยเปต เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้ตัวอาคารเป็นที่กำบังและซ่อนตัวในการยิงอาวุธโจมตีทหารไทยในระหว่างการสู้รบ









