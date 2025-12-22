xs
ข่าวลีด+ข่าวย่อยประจำวัน
เปิดคลิป ทหารเขมรยึดตึกพลเรือนในปอยเปต เป็นฐานยิงต่อสู้ทหารไทย
เผยแพร่:
22 ธ.ค. 2568 13:34
ปรับปรุง:
22 ธ.ค. 2568 14:04
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
วันนี้(22 ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.03 น. เพจเฟซบุ๊ก
Army Military Force
ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปทหารกัมพูชาได้เข้ายึดตึกของพลเรือนแห่งหนึ่งในปอยเปต เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้ตัวอาคารเป็นที่กำบังและซ่อนตัวในการยิงอาวุธโจมตีทหารไทยในระหว่างการสู้รบ
พื้นที่พลเรือน
ชายแดนไทย-กัมพูชา
ปอยเปต
