F-16 เสิร์ฟไข่รัวๆ ลงฐานทหาร-คลังอาวุธกัมพูชา ใกล้ภูเขากงวา จ.บันทายมีชัย

วันนี้(18 ธ.ค.) เมื่อเวลา 15.25 น.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์วิดีโอคลิปการทิ้งระเบิดในพื้นที่อำเภอศรีโสภณ จังหวัดบันทายมีชัยของกัมพูชา พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!! เวลา 15:18น. - เครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่ตำแหน่งฐานปฏิบัติการทางทหารและคลังอาวุธของกัมพูชาใกล้กับภูเขากงวา ลึกเข้าไปในอำเภอศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจีย (บันทายมีชัย) ของกัมพูชา”
ก่อนหน้านี้ ในช่วงเช้าวันเดียวกัน กองทำอากาศไทยได้ใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีพื้นที่เขตที่ 5 เมืองปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัยแล้ว 2 ระลอก โดยเป้าหมายการโจมตีเป็นอาคารที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ รวมถึงคลังอาวุธของกองกำลังกัมพูชา ไม่กระทบต่อพื้นที่พลเรือน