เผยคลิปวินาทีทหารไทยเชิญธงชาติ ประกาศอธิปไตยบนปราสาทตาควาย

วันนี้(15 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.19 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปวินาทีทหารไทยเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือพื้นที่ปราสาทตาควาย หลังจากเข้ายึดได้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ทั้งนี้ พื้นที่ปราสาทตาควายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักนับตั้งแต่ทหารกัมพูชาและไทยเริ่มปะทะกันรอบแรกช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.2568 และภายหลังการหยุดยิงเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2568 ฝ่ายกัมพูชาได้เข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการทางทหารในตัวปราสาท ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดอนุสัญญากรุงเฮก 1954 จนกระทั่งเกิดการปะทะรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.เป็นต้นมา ฝ่ายไทยพยายามเข้ายึดพื้นที่ปราสาทตาควายกลับคืน แต่ถูกกัมพูชายิงตอบโต้อย่างหนักทั้งด้วยจรวด BM21 ปืนใหญ่ และปืน ค. จนยอดปราสาทถูกทำลายเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ก่อนที่ทหารไทยจะบุกเข้าถึงตัวปราสาทยึดพื้นที่กลับมาได้ในช่วงสายของวันนี้