สื่อเขมรอ้างกองทัพยังยืนหยัดคุม "ปราสาทตาควาย" มั่นคงแม้ถูกโจมตีหนัก-เตือนคนในชาติอย่าเชื่อ "ข่าวปลอมไทย"

สื่อเขมรอ้างทหารชาติตนเองยังสามารถรักษาปราสาทตาควายได้ ขออย่าเชื่อสื่อไทยที่รายงานว่าถูกยึดไปเป็นของไทยแล้ว
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปปราสาทตาควาย ที่ทหารไทยยึดได้แล้ว พร้อมระบุข้อความว่า ทหารไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือตาควาย เป้าหมายต่อไปยึดเนิน 350
ล่าสุดวันนี้ (15 ธ.ค.) เพจ “Fresh News” สำนักข่าวของเขมร ออกมาตอบโต้อย่างไว ว่าสื่อไทยรายงานข่าวเท็จ ยืนยันกองกำลังกัมพูชายืนหยัดควบคุมปราสาทตาควายอย่างมั่นคงที่สุด ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“BREAKING: ប្រាសាទតាក្របី កងកម្លាំងកម្ពុជា កំពុងឈរជើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំបំផុត, សូមកុំជឿតាមការព័ត៌មានប្រឌិតរបស់សារព័ត៌មានថៃ
(ព្រំដែន)៖ រហូតមកទល់ម៉ោង១ រសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ សមរភូមិប្រាសាទតាក្របី ដែលស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា គឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជា កំពុងបន្តឈរជើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំបំផុត បើទោះបីយោធាថៃ ប្រឹងបាញ់សង្គ្រប់ប៉ុនប៉ង់ដណ្ដើមយកយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅរួចនោះទេ។
តំបន់ប្រាសាទតាក្របី យោធាថៃបានវាយសង្គ្រប់ និងបុកខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃផ្ទុះអាវុធដំបូងមកម្ល៉េះ ដោយមួយថ្ងៃជិត១០ដង តែមិនអាចទម្លុះកំពែងការពារដ៏រឹងមាំរបស់កងកម្លាំងកម្ពុជាបានឡើយ។
ក្នុងន័យនេះ សូមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូប ជឿជាក់លើភាពអង់អាចក្លាហាន និងសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់ប្រឆាំងការឈ្លានពានពីយោធាថៃ។ សូមប្រជាពលរដ្ឋកុំជឿ តាមការផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតរបស់សារព័ត៌មានថៃឲ្យសោះ។
ដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី កងកម្លាំងកម្ពុជាបានបាញ់តបតជាមួយអាវុធធន់ធ្ងន់ (BM21) ស្រោចទៅលើយោធាថៃយ៉ាងចាស់ដៃ ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចរុលចូលមកកាន់កាប់ប្រាសាទតាក្របី និងតំបន់សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតរបស់កម្ពុជាបានឡើយ៕“
"กองกำลังกัมพูชายืนหยัดควบคุมปราสาทตาควายอย่างมั่นคงที่สุด, โปรดอย่าเชื่อข่าวปลอมของสื่อไทย
จนถึงเวลา 13.00 น.ของวันที่ 15 ธันวาคม 2025 นี้ ที่สมรภูมิปราสาทตาควาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา กองกำลังติดอาวุธของกัมพูชายังคงยืนหยัดควบคุมพื้นที่อย่างมั่นคงที่สุด แม้ว่าทหารไทยจะพยายามยิงกดดันเพื่อยึดครองสักเท่าใดก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จ
ในพื้นที่ปราสาทตาควาย ทหารไทยได้โจมตีและบุกอย่างหนักตั้งแต่เกิดการปะทะด้วยอาวุธเป็นครั้งแรก โดยโจมตีเกือบ 10 ครั้งต่อวัน แต่ก็ไม่สามารถทะลุกำแพงป้องกันอันแข็งแกร่งของกองกำลังกัมพูชาได้เลย
ดังนั้น ขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาทุกคน จงเชื่อมั่นในความกล้าหาญและความสามารถของกองกำลังติดอาวุธกัมพูชาในการต่อสู้และต้านทานการรุกรานจากทหารไทย ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการเผยแพร่ข่าวปลอมของสื่อไทยโดยเด็ดขาด
เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน กองกำลังกัมพูชาได้ยิงตอบโต้ด้วยอาวุธหนัก (BM-21) ถล่มใส่ทหารไทยอย่างหนักหน่วง ซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถรุกเข้ามาครอบครองปราสาทตาควายและพื้นที่สำคัญอื่นๆ ของกัมพูชาได้เลย"