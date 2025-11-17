สแกมเมอร์ตัวพ่อ!สื่อเขมรขึ้น'BREAKING NEWS' อ้างทหารไทยเตรียมโจมตีกัมพูชาในวันอังคาร

สำนักข่าวกัมพูชารายงานแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย กล่าวอ้างว่าทหารไทยวางแผนเล่นงาน 2 พื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์ ฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ตอกย้ำถึงการมักนำเสนอข่าวโดยไร้ข้อเท็จจริงใดๆของสื่อมวลชนในประเทศแห่งนี้
รายงานข่าวของสำนักข่าวเฟรชนิวส์ ที่ขึ้นเป็น BREAKING NEWS อ้างแหล่งข่าวที่พวกเขาบอกว่ามีความน่าเชื่อถือสูง ได้แจ้งกับเฟรชนิวส์ ว่าทหารไทยกำลังเตรียมการโจมตีพื้นที่ทมอดาและ O’Phluk Domrey ในจังหวัดโพธิสัตว์ ในวันอังคาร(18พ.ย.) อย่างไรก็ตามสื่อแห่งนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม
ไม่เป็นที่้ชัดเจนเกี่ยวกับต้นสายปลายเหตุในการนำเสนอข่าวนี้ของสื่อมวลชนกัมพูชา แต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่วันหลังจาก ทัพเรือภาคที่ 1 ของไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมจังหวัดตราด ได้สำแดงกำลังทางเรือ ประกาศกร้าวว่าพร้อมที่จะใช้กำลังทางเรือในการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล
เมื่อวันศุกร์(14พ.ย.) พลเรือโท เฉลิมชัย สวนแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังทางเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือหลวงเทพา และเฮลิคอปเตอร์ ลาดตระเวน ตรวจการณ์ รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแนวเส้นเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ไทย-กัมพูชา มิให้กำลังทางเรือต่างชาติ รุกล้ำอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
ถ้อยแถลงของทัพเรือภาคที่ 1 ระบุว่าทัพเรือภาคที่ 1 มีความพร้อมใช้กำลังตลอดเวลา ในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
(ที่มา:เฟรชนิวส์/mgronline)