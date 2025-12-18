ชมเชย! ตร.จราจรบางซื่อ ไม่รอช้า ช่วยชราพลัดตกคลอง จนปลอดภัย

รอง ผบ.ตร. ชมเชยตำรวจจราจร สน.บางซื่อ ไม่รอช้า ช่วยชายชราพลัดตกคลองบางซื่อ จนปลอดภัย
วันนี้ (18 ธ.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชื่นชมกรณีวันนี้ (18 ธ.ค) เวลา 09.50 น. ตำรวจจราจร สน.บางซื่อ และพลเมืองที่ดี ช่วยเหลือชราวัยสูงอายุ พลัดตกลงคลองบางซื่อ ช่วยกันดึงขึ้นบนบกเป็นที่เรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมนำส่งกลับที่พัก
โดยขณะกำลังอำนวยการจราจรบริเวณแยกกำแพงเพชร มีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแจ้งว่าพบชายพลัดตกลงไปในคลอง ไม่สามารถขึ้นมาได้ เมื่อได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รอช้า รีบเข้าตรวจสอบทันที ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน เพราะทุกวินาทีคือความปลอดภัยของชีวิตประชาชน
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตามตำแหน่งหรือเครื่องแบบเท่านั้น แต่ปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่พร้อมปรับบทบาทจากการดูแลการจราจร มาเป็นการช่วยเหลือชีวิตประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน