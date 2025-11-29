ผบ.ตร.กำชับดูแลจราจรเมืองหาดใหญ่ หลังน้ำลด เร่งซ่อมสัญญาณไฟ ผบช.ภ.9 สั่งเคลียร์ถนนทุกเส้นภายในคืนนี้

ผบ.ตร.กำชับดูแลการจราจรเมืองหาดใหญ่ หลังน้ำลด เร่งซ่อมสัญญาณไฟ ด้านผบช.ภ.9 สั่งเคลียร์ถนนทุกเส้น เคลื่อนย้ายรถกีดขวางภายในคืนนี้
วันนี้ (29 พ.ย.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในเรื่องการอำนวยความสะดวกจราจรหลังน้ำลด ซึ่งพบว่ามีรถของประชาชนจอดทิ้งไว้ตามสะพานและถนนจำนวนมากตั้งแต่ช่วงน้ำเริ่มท่วม ซึ่งวันนี้ตำรวจภูธรภาค 9 ได้ประสานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นนำรถยกเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการยกรถออกให้เสร็จสิ้นภายในคืนนี้ นอกจากนี้ เร่งดำเนินการซ่อมสัญญาณไฟจราจรโดยเร่งด่วน ระหว่างนี้ระดมสรรพกำลังตำรวจจราจรจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่
ด้าน พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า วันนี้สภาพการจราจรในพื้นที่หาดใหญ่เปิดการจราจรได้หลายส่วนแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกเชื่อมจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงเส้นทางหลายหลักที่สัญจรได้พอสมควร มีเพียงพื้นที่ชั้นในที่พบว่ายังมีบางจุดมีรถจอดทิ้ง และรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางการจราจร เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเปิดการจราจรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูเมืองเป็นไปอย่างสะดวก ย้ำว่าภายในคืนนี้รถที่จอดบนสะพาน หรือจอดไว้ตามถนนต้องเคลียร์ให้หมด โดยได้ระดมเครื่องมือมาจากหลายที่ รวมถึงไฟส่องสว่างสำหรับการดำเนินการเคลียร์พื้นผิวจราจรในเวลากลางคืน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเคลียร์รถที่กีดขวางเพื่อเปิดพื้นผิวการจราจร และจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบถึงจุดเจ้าหน้าที่ที่นำรถไปพักไว้เพื่อให้เจ้าของรถติดต่อรับรถคืนต่อไป