เอาจริงหรือเอาฮา! กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้เจ้าของรถจอดกีดขวางจราจรในหาดใหญ่ ย้ายรถออกทันที

วันนี้(27 พ.ย.) เฟซบุ๊กเพจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชน โดยระบุว่า “ประกาศด่วน! โปรดเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากเส้นทาง และจุดที่กีดขวางการจราจร
“ขอความร่วมมือจากเจ้าของรถทุกคันที่จอดกีดขวางทางจราจรในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ กรุณาเคลื่อนย้ายรถไปจอดจุดอื่นทันที เนื่องจากรถยนต์ของท่านกีดขวางการปฏิบัติภารกิจของทีมกู้ภัย ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้”
อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ เพราะเจ้าของรถก็คือผู้ประสบภัย บางคนยังกลับมาที่รถไม่ได้ ข้าวก็ยังไม่ได้กิน รถที่จมน้ำไม่สามารถขับได้ จะต้องใช้บริการรถสไลด์ การเคลื่อนย้ายในทันทีตามที่ประกาศไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน
ตัวอย่างความเห็น
-มองความเป็นจริงหน่อยครับท่านครับ
- ผู้ประสบภัยนะครับ บางคนกลับมาที่รถได้หรือยัง
ผู้ประสบภัยนะครับหากุญแจเจอหรือไม่ก่อน
รถจมน้ำ ไม่สามารถขับได้ ต้องสไลด์อย่างเดียว
ต้องเข้าใจทั้งสองมุม ฝั่งผู้ประสบภัยด้วยนะครับ
-ข้าวก็ไม่ได้กินมา 4-5 วัน บ้านก็ท่วมถึงหลังคา ยังต้องรีบว่ายน้ำออกมาเคลื่อนรถที่สตาร์ทไม่ติดของตัวเอง เพราะไปกีดขวางการทำงานอีก ชีวิตคนสงขลาเวลานี้
-กรณีฉุกเฉิน=ทันที
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญ ขออนุญาตเจ้าของรถเคลื่อนย้ายรถ ไปไว้ตรงจุดไหนก่อนไหมค่ะ หรือไม่ใช่หน้าที่
ทางหน่วยงานอาจทำงานล่าช้าไหมค่ะ หากตามหาเจ้าของรถ มีอาสาไปรับ-ส่งไหม หากเจ้าของรถเดินทางมาไม่สะดวก ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ไหมค่ะ ขอสอบถามไปยังผู้สั่งการค่ะ
-เฮ้ย!!! เอาจริงดิ ใช้สมองกลั่นกรองให้มากๆหน่อย รถจมน้ำมานะ
-เอาออกไง งง?
-เป็นคำสั่งที่ออกจากปาก แต่ไม่ผ่านสมอง
-ถ้าให้ทาง จนท.เคลือนย้ายเฉพาะจุดที่ขวางทางก่อนน่าจะเป็นทางแก้ปันหาที่ดี เนื่องจากตอนนี้ ผู้ประสบภัยอดน้ำอาหารมาหลายวัน และรถทุกคนจมน้า ต้องจ้างเคลื่อนย้ายเท่านั้น คนที่มีประกันอาจจะติดต่อประกันมาเคลื่อนได้ แต่อย่าลืมทุกคนในหาดใหญ่คือผู้ประสบภัย
-รถจมน้ำหลายวัน จะให้สตาร์ท ?? บางคันสตาร์ทติดรึเปล่าก็ไม่รู้ อำนวยความสะดวกด้วยรถลากเถอะครับ
-อันนี้เอาจิงหรือเอาฮา รถมันจอดในน้ำหลายวันมันจะย้ายยังไง มันขับไม่ได้