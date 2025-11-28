ภาพจริง! ตร.ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือ เข้าระงับเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่

รองโฆษก ตร.ยัน ภาพจริง โซเชียลฯ แชร์ ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษแดนไทย 54 พร้อมอาวุธครบมือ เข้าระงับเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำ ลักทรัพย์ซ้ำเติมประชาชนช่วงน้ำท่วมโทษหนัก
วันนี้ (28 พ.ย.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีมีการแชร์ภาพตำรวจสวมเสื้อชูชีพ ถืออาวุธและโล่ลักษณะคล้ายกำลังปฏิบัติการบุกค้นนั้น ยืนยันว่าเป็นภาพจริงที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษแดนไทย 54 เข้าตรวจสอบอาคารหลังรับแจ้งเหตุปล้นทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในซอยรัตนอุทิศ 3 หรือย่านเขต 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เหตุเกิดเมื่อเย็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
รองโฆษก ตร. กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็นวันเกิดเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 รับแจ้งมีคนร้าย 5 คนบุกปล้นทรัพย์ร้านสะดวกซื้อกวาดสิ่งของและทรัพย์สินไป ผู้แจ้งต้องหนีเอาตัวรอดออกมาทางหลังคา จึงประสานชุดปฏิบัติการพิเศษแดนไทย 54 ลุยฝ่าน้ำท่วมเข้าตรวจสอบพร้อมอาวุธและโล่ เมื่อเข้าไปถึงพบร้านสะดวกซื้อเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นร้านค้า ชั้น 2 และ 3 เป็นที่พักอาศัย โดยไม่ทราบว่าคนร้ายหลบซ่อนอยู่จุดใด จึงกระจายกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมอาวุธพบว่าในส่วนร้านค้าสิ่งของกระจัดกระจาย ชั้น 2 และชั้น 3 ขณะที่กลุ่มคนร้ายหนีไปแล้ว เมื่อสอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพบว่าเห็นคนร้ายเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและก่อเหตุจริง ซึ่งขณะนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังติดตามตัว
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ฯ กล่าวว่า สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษแดนไทย 54 เดินทางมาจาก จ.ยะลา มาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออพยพและแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ตั้งแต่เกิดอุทกภัยโดยอยู่ภายในเมืองหาดใหญ่ แต่เมื่อมีกระแสเหตุการณ์ในพื้นที่เขต 8 ตำรวจภูธรภาค 9 จึงวางกำลังให้ชุดปฏิบัติการพิเศษแดนไทย ย้ายมาช่วยเหลือประชาชน พร้อมดูแลความปลอดภัย