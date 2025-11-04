รมว.ยธ.แจงข่าว 7 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ ยังไม่พบ

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกระแสข่าวนักการเมือง 7 คน และคนในรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบตามที่เป็นข่าวในส่วนของ 7 คน ที่เป็นนักการเมือง
สำหรับบางส่วนที่เป็นข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบเคยมีการกระทำผิด จึงประสานงานเชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มาพูดคุยรายละเอียดที่เกิดขึ้นในวันนี้ (4 พ.ย.) ซึ่งได้ประสานงานกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 แล้ว
