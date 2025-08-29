สลด!รถรับส่งนักกีฬา ม.การกีฬาศรีสะเกษ ชนรถน้ำมันสนั่นแยกบางระกำ ดับ 1 เจ็บอีก 10

พิษณุโลก - เกิดอุบัติเหตุหมู่สุดสลด..รถรับส่งนักกีฬา ม.การกีฬา ศรีสะเกษ ชนรถบรรทุกน้ำมัน ตูมสนั่นแยกป่าสัก บางระกำ เบื้องต้นดับคาที่ 1 ราย บาดเจ็บอีก 10 ราย
วันนี้(29 ส.ค.68) เมื่อเวลา 20.13 น.ที่ผ่านมา กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน รายงานเกิดอุบัติเหตุรถยนต์รถรับส่งนักกีฬา ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เป็นรถ 6 ล้อ เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกน้ำมัน บริเวณแยกป่าสัก พื้นที่ สภ.นิคมฯ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 10 ราย และมีรายงานนักกีฬาวัย 19 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลก และ อบต.ใกล้เคียง เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนำส่ง รพ.บางระกำ อย่างเร่งด่วน
สอบถามเบื้องต้น ทราบว่า รถมินิบัสจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ กำลังนำนักกีฬาไปแข่งขันที่ จ.สุโขทัย แต่เนื่องจากไม่คุ้นเส้นทางและใช้ระบบ GPSนำทาง เมื่อถึงทางร่วมทางแยกป่าสัก เขตนิคมฯ อ.บางระกำ จึงเกิดเหตุหมู่ดังกล่าวขึ้น