ผบ.ตร.สั่งการ 3 เรื่องเหตุ ถ.สามเสน ทรุดตัว กำชับดูแลจราจร เร่งสอบหาสาเหตุ

ผบ.ตร.ลงพื้นที่สั่งการด่วน 3 เรื่องให้หน่วยในสังกัดรับมือเหตุถนนสามเสนทรุดตัว กำชับดูแลการจราจร ตรวจสอบความเสียหายตัวอาคารและแฟลตตำรวจสามเสน เร่งสอบสวนหาสาเหตุ
วันนี้ (24 ก.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเหตุพื้นผิวจราจรถนนสามเสนบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เกิดการทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเร่งด่วน 3 ข้อ ดังนี้ 1.ดูแลพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกำหนดเส้นทางเบี่ยงพื้นที่เกิดเหตุ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจะต้องใช้ถนนใดและถนนส่วนไหนที่ต้องหลีกเลี่ยง ซึ่งจะต้องมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด
2.เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการสำรวจอาคารที่ทำการ สน.สามเสน และอาคารที่พักซึ่งเป็นแฟลตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ล่าสุดทางตำรวจได้มีการประสานกับรฟม.และบริษัทผู้ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว จะต้องมีการประเมินตรวจสอบความเสียหาย จากการประเมินภายนอกเห็นว่า เสาเข็มด้านหน้าของสถานีตำรวจได้รับความเสียหาย 2 ต้น
และ 3.ตำรวจจะมีการสอบสวนว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนและหน้าที่ ในส่วนโรงพยาบาลได้มีการ สั่งการ ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือในสิ่งที่โรงพยาบาลจะร้องขอต่อไป