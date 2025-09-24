รฟม.สั่งหยุดก่อสร้างรถไฟฟ้า เร่งอพยพประชาชนหลังถนนยุบตัว

เหตุระทึก! ถนนหน้าวชิรพยาบาลยุบตัว เกิดหลุมยักษ์ลึก 50 เมตร ด้านผู้ว่าฯ รฟม.สั่งด่วนหยุดก่อสร้างรถไฟฟ้า-อพยพคนรอบข้าง พร้อมเร่งหาสาเหตุถนนทรุดตัว
จากกรณีเช้าวันนี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อถนนหน้าวชิรพยาบาลทรุดตัวลงอย่างกะทันหัน เกิดเป็นหลุมยักษ์ขนาดใหญ่ประมาณ 30x30 เมตร และลึกกว่า 50 เมตร ส่งผลให้ต้องปิดเส้นทางหน้าโรงพยาบาลโดยทันที ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้สั่งการให้หยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่ทันที เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ พร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่และอพยพประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัย
รฟม.ได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประปาฯ การไฟฟ้าฯ และบริษัทโทรคมนาคม รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์และจัดการจราจรในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้ประกาศปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นเวลา 2 วัน โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ นางมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าการ รฟม. เพื่อกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด