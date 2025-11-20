xs
“รพ.ตำรวจ–สภาเด็กฯ” จัดกิจกรรมวันสิทธิเด็กสากล เสริมทักษะรู้ทันความรุนแรง สร้าง Safe Zone ให้เยาวชนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมบรรยายพิเศษ ส่งเสริมเด็กไทยรู้เท่าทันความรุนแรง และเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล ประจำปี 2568

วันนี้ (20 พ.ย.) ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ชั้น 31 พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล ประจำปี 2568 โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันความรุนแรง รู้ช่องทางช่วยเหลือเด็ก สตรี เยาวชน และบุคคลในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


ทั้งนี้ การบรรยายพิเศษได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่เด็กเละเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รูปแบบของความรุนแรงในด้านต่าง ๆ
2.ช่องทางการแจ้งเหตุและการขอความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
3.การทำงานของทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุความรุนแรง


อีกทั้ง วัตถุประสงค์ที่มุ่งขยายองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองเด็กเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปถ่ายทอดต่อแก่เพื่อนเยาวชน ครอบครัว และชุมชนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ วันสิทธิเด็กสากลที่ให้ความสำคัญกับ “เด็กทุกคนต้องได้รับความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง และเติบโตอย่างเท่าเทียม”


โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของช่องทางการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือในเชิงบูรณาการสำคัญของทีมตำรวจริบบิ้นขาว โรงพยาบาลตำรวจ และศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ ในการขับเคลื่อนสังคมปลอดความรุนแรง สร้าง Safe Zone ให้เด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติของชีวิต




