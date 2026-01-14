"ยศชนัน" เสียใจเครนถล่มใส่รถไฟ สั่ง "ประเสริฐ" ลงพื้นที่ด่วน-จ่อตั้งศูนย์พักพิงช่วยผู้ประสบภัย

แคนดิเดตพท. เสียใจเหตุเครนรถไฟความเร็วสูงถล่มสีคิ้ว สั่ง "ประเสริฐ" ลงพื้นที่ด่วน-จ่อตั้งศูนย์พักพิงช่วยผู้ประสบภัย
วันนี้ (14 ม.ค.69) ที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเหตุเครนก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ว่า เมื่อทราบข่าว ต้องขอแสดงความเสียใจ กับผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยตอนแรกนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้ดูเรื่องเวทีปราศรัยอยู่ ตนจึงขอให้นายประเสริฐ เข้าไปดูในพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่ออย่างน้อยจะได้ให้ช่วยประสานต่อในบางส่วน และในเคสที่มีการบาดเจ็บหนัก ก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงและประสานงานต่อได้ ซึ่งขณะนี้เราก็ดูแลอยู่ นอกจากนี้ยังคิดว่าหน่วยงานของภาครัฐ ต่างๆก็ดูแลอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ตนขอให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์
ส่วนที่พรรคเพื่อไทยจะมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้น นายยศชนัน ระบุว่า ตอนนี้มีการประสานงานอยู่ว่า ตอนนี้มีความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนบ้าง ซึ่งเรามีการเตรียมการรอไว้ก่อน