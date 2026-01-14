xs
“เท้ง” เสียใจเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ต้นตอโครงการใหญ่งบมหาศาลความปลอดภัยไม่ดีพอ ต้องมีผู้ตรวจอิสระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หน.ปชน. แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคน เหตุเครนถล่มทับรถไฟสีคิ้ว ชี้ ต้องพุ่งเป้าที่ต้นตอโครงการใหญ่ งบมหาศาลความปลอดภัยก่อสร้างไม่ดีพอ ย้ำต้องมีผู้ตรวจงานอิสระ ตรวจงานซ้ำอีกรอบ หวั่นซ้ำรอยใอนาคต



วันนี้ (14 ม.ค. 2569) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าและแคนดิเดตนายรัฐมนตรี พรรคประชาชน กล่าวถึงเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟ ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเช้า ว่า ตนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว ตนทราบข่าวเมื่อเช้านี้ ว่ามีผู้เสียชีวิต 22 ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เราไม่เคยอยากให้เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ตนเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปในอนาคต คือเรื่องโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการภาครัฐที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้งบประมาณเยอะของประเทศมหาศาล แต่ความปลอดภัยคุณภาพมาตรฐานในการก่อสร้างอาจจะยังไม่ดีเพียงพอ ที่ผ่านมาเราเกิดเหตุแนวนี้มาแล้วหลายครั้ง ตนคงไม่อยากให้พวกเรามาถอดบทเรียนซ้ำๆ แต่อยากให้พุ่งเป้าแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ ทำอย่างไรให้กระบวนการการจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีคุณภาพ มีผู้ตรวจงาน มีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าไปตรวจงานภาครัฐขนาดใหญ่ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้แบบนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต ตนขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียทุกคน

