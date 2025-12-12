ปชน.เรียกประชุม สส.คืนนี้ ต่อเนื่องประชุมสภา ก่อนประชุมผู้บริหารพรรคตอนเช้า ถกแนวทางหลังนายกฯ ยุบสภา

พรรคประชาชน เรียกประชุม สส.ต่อคืนนี้ ต่อเนื่องจากประชุมร่วมรัฐสภา ขณะเช้าพรุ่งนี้ ประชุมผู้บริหารพรรค ถกหาแนวทางหลังนายกฯ ยุบสภา
วันนี้ (12 ธ.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชนว่า ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศยุบสภาแล้ว ล่าสุดภายหลังการประชุมร่วมรัฐสภาและแถลงข่าวของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคแล้ว พรรคประชาชนได้เรียกประชุม สส. ต่อที่อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นการหารือถึงแนวทางของพรรคหลังจากนี้ จากนั้น 12 ธ.ค. ต่อเนื่องกันจะมีการประชุมผู้บริหารพรรคตลอดทั้งวัน เพื่อหารือว่าพรรคประชาชนจะดำเนินการอย่างไรต่อ