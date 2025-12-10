“รัชนีกร” ซัดนักการเมืองแก้ รธน.ทั้งฉบับ ทั้งที่แก้รายมาตราได้ ชี้ เอาหมื่น ล.แก้น้ำท่วม-สงครามแทน

“สว.รัชนีกร” จวกนักการเมืองหวังแก้ รธน. ทั้งฉบับ ทั้งที่แก้รายมาตราได้ ชี้ ใช้งบหมื่น ล.แก้น้ำท่วม-สงครามแทน ถามแรง “พวกท่านทำอะไรอยู่” อัดจะแก้ทั้งฉบับ แต่ไม่รู้รายละเอียด เสนอผู้ยกร่างควรมาจากสมาชิกรัฐสภา ลั่นอยากแก้ต้องกล้าเปิดหน้า ไม่ต้องมีร่างทรง
วันนี้ (10 ธ.ค.) ในการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยวิสามัญเป็นพิเศษ วาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธาน ได้แจ้งรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เปิดประชุมสมัยวิสามัญ
เมื่อเข้าสู่พิจารณามาตรา 3 ว่าด้วยการคัดเลือกที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น อภิปรายด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ ว่า วันนี้ประเทศไทยต้องเผชิญทั้งน้ำท่วมและสงคราม มีการสูญเสียชีวิตของประชาชนและทหาร แต่รัฐสภากลับเปิดประชุมวิสามัญเพื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ทั้งที่สามารถแก้รายมาตราได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณระดับหมื่นล้าน
สว.รัชนีกร ระบุว่า สมาชิกผู้ทรงเกียรติทำอะไรกันอยู่ ทำไมไม่นำงบมหาศาลไปแก้ปัญหาน้ำท่วม หรือจัดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อหารือสถานการณ์สงคราม กลับเลือกดำเนินการแก้ รธน. เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง โดยย้ำว่า การแก้ รธน. ไม่ได้คัดค้าน แต่ควรแก้เท่าที่จำเป็น และทำได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก หากจะมีคณะผู้ยกร่าง ควรเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ไม่จำเป็นต้องนำบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ พร้อมประกาศจุดยืนชัด อยากแก้ต้องกล้าเปิดหน้า ไม่ต้องมีร่างทรง
ด้าน นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประธานคณะกรรมาธิการ ชี้แจงว่า เรื่องการเปิดประชุมสมัยวิสามัญมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญรองรับอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรา 3 อีก พร้อมเห็นว่า ประเด็นที่ สว.รัชนีกร อภิปรายเป็นรายละเอียดที่ไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ จึงเห็นควรตัดมาตรานี้ทิ้งทั้งมาตรา
ท้ายที่สุด ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตัดมาตรา 3 ออกทั้งมาตรา ด้วยคะแนน 513 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง