“นรเศรษฐ์“ เผย กมธ.ส่งร่างแก้ รธน.ทางธุรการแล้ว คาดผ่านวาระ 2 แนะนายกฯ คิดใหม่ก่อนยุบสภาเร็ว ชี้ต้องมีรัฐบาลอำนาจเต็มแก้น้ำท่วม-เยียวยา

“นรเศรษฐ์“ เผย ส่งร่างแก้ รธน.ทางธุรการแล้ว คาดผ่านวาระ 2 ได้ มองนายกฯ ยุบสภา 12 ธ.ค.อาจต้องคิดใหม่ เหตุ ปชช.ต้องการรัฐบาลอำนาจเต็ม ในการแก้ปัญหา-เยียวยา
นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้วุฒิสภาพิจารณาก่อนเปิดการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ว่า ตอนนี้เนื้อหาร่างแก้ไขฝ่ายเลขาของกมธ. ได้ส่งให้กมธ.ดูแล้ว แต่ทั้งนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นร่างที่ครบ จบ เพราะต้องให้ทางสำนักประชุมตรวจสอบคำอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เราได้มีการส่งขั้นตอนทางธุรการไปแล้ว แต่โดยเนื้อหาหลักเราได้มีการสื่อสารกับสว.บางคน ที่มีความสนใจแล้วว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้าง และคิดว่าในการประชุมวิปวุฒิสภาในวันที่ 3 ธ.ค. ตนอาจจะลองเสนอว่าเราอาจจะมีการจัดประชุมก่อนที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทราบว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร และหากมีคำถามใดที่กมธ.สามารถตอบได้ เราจะได้คลายข้อสงสัย
เมื่อถามว่าส่วนตัวประเมินทิศทางอย่างไรว่าสว.จะเห็นด้วยหรือไม่ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ในช่วงระหว่างที่เราร่าง ก็ได้มีการสื่อสารออกมาเรื่อยๆ เข้าใจว่าในบางประเด็นมีสว.หลายคนมีความเป็นห่วงอยู่ และสว.ที่เป็นกมธ.ก็ยังสงวนความเห็นกันไว้ เพื่ออภิปรายในการประชุมร่วมกัน แต่ตนเชื่อว่าในภาพใหญ่ของเนื้อหาที่เราได้ร่างมาแล้วอยู่ในความเห็นที่หลายคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันได้ และต้องดูว่าบางมาตราที่มีการสงวนความเห็นไว้ในที่ประชุมสภาฯจะเห็นเป็นอย่างไร คาดว่าวาระ 2 น่าจะผ่านไปได้
เมื่อถามว่าสถานการณ์ตอนนี้มีปัจจัยทางการเมืองที่กังวลหรือไม่ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ในทางการเมืองอย่างที่ทราบกันว่ามีการส่งสัญญาณออกมาว่าอาจจะมีการยุบสภาได้ทุกเมื่อ ล่าสุดมีข่าวออกมาว่านายกฯอาจจะยุบสภาวันที่ 12 ธ.ค. แต่ตนมองว่าอาจจะต้องคิดใหม่อีกที เพราะขณะนี้มีสถานการณ์น้ำท่วม เรายังต้องการรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารและเยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เรื่องนี้เป็นงานใหญ่ไม่ต่างจากการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ก่อน และหากสถานการณ์ดีขึ้น มีความเหมาะสมแล้วนายกฯจะยุบสภา ตนคิดว่าก็ยังไม่สายเกินไป และประชาชนคงไม่อยากให้เอาการเมืองมาเล่นการเมืองกันจนเกิดผลกระทบกับความเสียหายและเยียวยาต่อประชาชน
เมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าสว.อาจจะมีการเล่นเกมในวาระ 2 หรือ 3 ซึ่งอาจทำให้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ตนคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในการเมืองของประเทศไทย แต่นี่เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกมธ. และอยากให้ประชาชนช่วยกันส่งเสียงว่าอย่าให้การเล่นเกมการเมือง มาเป็นอุปสรรคในการที่จะมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ตนยังมีความหวังว่าหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขได้จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ติดล็อคของประเทศได้จริง และเรื่องของการเมืองที่มีความสับสนอยู่ตอนนี้ มีการออกมาส่งสัญญาณกันมากมายว่ามีการยุบสภา ซึ่งประชาชนก็จับตาดู ซึ่งนอกเหนือจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังมีกฎหมายอื่นๆรอการแก้ไขอยู่ อาจจะต้องหยุดชะงักเพราะเล่นการเมืองเกินไป และอาจสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนได้