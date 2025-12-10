หลุดแชตไลน์กลางสภา! ส่งถึงนายกฯ แจ้ง “ทรัมป์” เตรียมยกหูสั่งไทย-เขมร หยุดยิง

หลุดแชตไลน์กลางสภา! คาด “ภาดาท์” ส่งข่าวถึง “นายกฯ อนุทิน” แจ้ง “ทรัมป์” เตรียมโทร.หาสั่ง ไทย-กัมพูชา หยุดยิง
วันนี้ (10 ธ.ค.) ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในวาระ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้หยิบโทรศัพท์มือถือมาดู โดยภายในจอโทรศัพท์มือถือมีข้อความจากแอปพลิเคชันไลน์ ในลักษณะข่าวมายังนายกฯ ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะยกหูหาไทยกับกัมพูชาให้หยุดยิง และนายกฯได้โทร.กลับไปคุยรายละเอียดประมาณ 3 นาทีกว่าๆ แต่ไม่ได้ปรากฏข้อความคุยรายละเอียดใดๆ ในเรื่องนี้กันต่อ
ทั้งนี้ จากภาพที่ปรากฏ ชื่อที่ส่งข้อความเข้ามาถึงนายอนุทิน จากแอปพลิเคชันไลน์ คาดว่า จะเป็น น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีต สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ