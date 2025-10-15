“ไอซ์ รักชนก” วอน “กัน จอมพลัง” ช่วยประเทศพ้นแก๊งสแกมเมอร์ นายกฯ ไม่ได้ยินเสียงเราแล้ว

“ไอซ์ รักชนก” โผล่คอมเมนต์โพสต์ “โรม” วอน “พี่กัน จอมพลัง” ช่วยด้วย บอกได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยนะคะ “นายกฯอนุทิน-ธรรมนัส” ไม่ได้ยินเสียงเราแล้ว
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน แสดงความเห็นใต้โพสต์นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่ประกาศตามหานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า
“พี่กัน ได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยเถอะนะคะ เรารักชาติ และหวงแหนผลประโยชน์ของประเทศนี้เหมือนกัน แต่ตอนนี้นายกอนุทิน หรือ คุณธรรมนัส ไม่ได้ยินเสียงพวกเราแล้ว ขอแรงพี่ด้วย ช่วยประเทศนี้ที กันจอมพลัง 🙏🏻”