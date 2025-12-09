“วันนอร์” ย้ำประชุมวิสามัญ 10–11 ธ.ค. ถกแก้ รธน.60 วาระ 2– 3 รอโหวต 15 วัน คาดลงมติ 29 ธ.ค.

ปธ.สภาฯ ย้ำความพร้อมประชุมวิสามัญ 10–11 ธ.ค. ถกแก้ รธน.60 วาระ 2– 3 รอโหวต 15 วัน คาดได้ 29 ธ.ค. เหตุ 27 ธ.ค.วันเสาร์สมาชิกอาจติดภารกิจ ชี้ รธน.เป็นกม.สูงสุด จึงอยากเห็นทุกฝ่ายร่วมลงมติอย่างพร้อมเพรียง หวังเปิดทางประชามติ-ตั้งสภาร่าง รธน.ฉบับใหม่
วันนี้ (9ธ.ค.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภากล่าวว่า วันที่ 10-11 ธ.ค. จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี60 ซึ่งหากแก้ไขสำเร็จตามที่สมาชิกรัฐสภาต้องการจะมีการกระจายอำนาจ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์เฉพาะขึ้นมา โดยในวาระ2 เมื่อผ่านแล้วต้องรอ 15 วัน เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขใหม่ในวาระ3 จากนั้น ก็ถามประชาชนด้วยการทำประชามติอีกครั้ง ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขอย่างไรก็จะมีการกำหนดเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา โดยรายละเอียดจะมีการอภิปรายในวันที่10-11 ธันวาคมนี้
ส่วนจะพิจารณาจบภายใน 2 วันได้หรือไม่นั้นนายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า วาระ2 ไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ ว่าจะเป็นกี่วันเพราะขึ้นอยู่กับ การสงวนความเห็น การแปรญัตติของสมาชิก และการชี้แจงของคณะกรรมาธิการ หากชี้แจงและสมาชิกยอมรับได้หรือไม่ติดใจก็จะผ่านไปเร็ว แต่ถ้าติดใจก็จะให้อภิปรายได้ตามสมควรแต่ตนคิดว่า วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีไม่กี่มาตรา แต่มีรายละเอียดยิบย่อยจำนวนมาก พรุ่งนี้ประธานกรรมาธิการก็จะเริ่มชี้แจงก่อน แตกต่างจากวาระแรกมีอะไรบ้าง จึงจะเริ่มให้สมาชิกอภิปราย ซึ่งสมาชิกอาจจะเห็นชอบที่กรรมาธิการแก้ไขก็ได้หากไม่เห็นชอบก็ต้องมีการลงมติ
ส่วนการลงมติในวาระ3 ระเบียบระบุว่าต้องทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน หลังจาก 15 วัน ก็สามารถพิจารณาได้ทั้งนั้นแต่อย่างน้อยจะไม่ลงมติก่อน 15 วัน ซึ่งเมื่อนับวันลงมติแล้วจะลงวันที่ 26 ธ.ค.ซึ่งไม่ใช่วันประชุมสภาฯ ถ้า ไม่มีปัญหาอะไรน่าจะลงมติวาระ 3 ในวันที่ 29 ธ.ค.ได้
ส่วนที่ฝ่ายค้านเสนอให้มีการลงมติในวันเสาร์ที่ 27 ธ.ค.นั้น นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เป็นไปได้ ถ้าในตอนสุดท้ายก่อนที่จะปิดวาระ 2 มีการสอบถามความเห็น หรือปรึกษาหารือกันว่า วันที่ 27 สมาชิกพร้อมที่จะมาหรือไม่ เพราะตรงกับเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากวาระ 3 เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยต้องขานชื่อสมาชิก ถ้าหากสมาชิกจำนวนมากมาไม่ได้ก็อาจจะโดนต่อว่าได้ แต่ถ้าเป็นวันประชุมเขาไม่มาก็จะเป็นความรับผิดชอบของเขา ซึ่งตนอยากให้ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพราะ รัฐธรรมนูญสำคัญที่สุดจึงอยากให้ทุกคน มาลงมติโดยพร้อมเพียงกัน และมากที่สุด
นายวันมูหะมัดนอร์ ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาล จะขอให้รัฐสภา เปิดประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย หรือเศรษฐกิจของประเทศ ตามมาตรา155 ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยคาดว่าจะกำหนดเวลาอภิปราย 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค.นี้ ว่า ยังไม่ได้มีการหารือเข้ามา ซึ่งรัฐบาลสามารถยื่นเพื่อขอพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไม่จำเป็นจะต้องขอเปิดประชุมเพราะอยู่ในช่วงเปิดประชุมสมัยสามัญอยู่แล้ว