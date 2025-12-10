นายกฯขอฟังกองทัพอัพเดท คุมสถานการณ์ได้ยังไม่ขอประชุมร่วมรัฐสภา เขมรยังไม่เจรจาลั่นไม่ใช่เวลาคุย

"อนุทิน" ขอประชาชน ฟังกองทัพอัพเดทสถานการณ์ ชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เผยเขมรยังไม่ติดต่อขอเจรจา ลั่นไม่ใช่เวลาพูดคุย บอกยังไม่ขอเปิดประชุมร่วมรัฐสภา เหตุกองทัพยังคุมสถานการณ์ได้
วันนี้ (10ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ล่าสุดเหตุปะทะชายแดนไทย -กัมพูชาว่า เดี๋ยวกองทัพจะแถลง ซึ่งมีแถลงทุกวันอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนฟังข้อมูลจากการแถลง ของกองทัพ หน่วยงานความมั่นคง อย่าไปฟังข่าวจากแหล่งอื่น ขอให้ฟังจากแหล่งเดียว จะได้มีความ ชัดเจนและถูกต้อง
เมื่อถามว่า ตอนนี้ท่าทีของกัมพูชามีการติดต่อหรือประสานอะไรเข้ามาหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่มี
เมื่อถามถึงกรณีที่มีข่าวที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชาส่งสารมาว่า อยากจะพูดคุยเจรจา ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรี ย้อนถามว่า ส่งให้ใคร เมื่อผู้สื่อข่าวตอบว่าพูดผ่านสื่อ นายกฯจึง กล่าวว่า มันไม่ได้ต้องมีช่องทางของมัน
เมื่อถามว่าแสดงว่าช่องทางดังกล่าวยังมาไม่ถึงใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คับ เขาก็มีช่องทางในการดำเนินการอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยกัน เมื่อถามว่า สถานการณ์ตอนนี้จำเป็นจะต้องมีการ ขอเปิด ประชุมร่วม รัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ อย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้นเชื่อว่าตอนนี้ ยังไม่ได้รับการร้องขอใดๆ และทางกองทัพยืนยันว่า ยังควบคุมสถานการณ์ได้ อย่างเต็มที่ แค่กองทัพขอให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินการ ซึ่งต้องปล่อยให้การดำเนินการเป็นไปตามกลยุทธ์ของทหาร
เมื่อถามว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงเวลาที่ต้อง พิจารณา MOU 4 3 และ 44 ได้หรือยัง ว่ายังจำเป็นหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้มีหลายเรื่องรวมถึงเรื่องรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่ากระแสการยุบสภา ในเวลาอันใกล้นี้จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชาหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า ไม่เกี่ยว เรื่องของการปกป้องอธิปไตยของไทยเป็นภารกิจหลักของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ล่าสุดกัมพูชาได้โจมตีเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วย จะมีการประณามอย่างไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เดี๋ยวขอรับรายงานที่แน่นอน และชัดเจนก่อน เมื่อถามว่าสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้จำเป็นที่จะต้องมีการนำไปพูดคุยบนโต๊ะเจรจาอย่างจริงจัง หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พูดไปแล้ว เมื่อถามว่าถ้าชายแดนยังรบไม่จบจะไม่มีการยุบสภาใช่หรือไม่นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าวพร้อมกับเดินขึ้นห้องประชุม รัฐสภาทันที