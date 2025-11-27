ปชน.ย้ำจุดยืนส.ส.ร.เลือกตั้ง 100% ไม่ทบทวนร่างหลัก อ้างกมธ.ส่วนใหญ่หนุนร่างส้ม จี้ตอบให้ชัดในรัฐสภา

“พนิดา”ย้ำจุดยืนปชน. “ส.ส.ร. ต้องเลือกตั้ง 100%” ไม่ทบทวนร่างหลัก แม้พท. เตรียมรื้อตั้งใหม ชี้ ข้อเสนอเคยถกกันแล้วใน กมธ.เสียงส่วนใหญ่หนุนร่างหลักของ ปชน. ยืนยันต้องตอบให้ชัดในที่ประชุมร่วมรัฐสภา
เมื่อวันที่ (27 พฤศจิกายน) น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช.... รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย (พท.) เตรียมรื้อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ในการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า เราต้องยืนยันในร่างหลักของเราว่าหาก ส.ส.ร.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไปมากกว่าการสร้างความเทะทะให้กับองค์กรการเขียนรัฐธรรมนูญ ทำให้ผู้เขียนอยู่ห่างจากประชาชนออกไปอีก 1 ก้าว
เมื่อถามว่า พรรค ปชน.ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะเห็นด้วยกับพรรค พท.หรือไม่ น.ส.พนิดา กล่าวว่า ข้อเสนอที่พรรค พท. สงวนคำแปรญัตติไว้ เป็นสิ่งที่ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วในการประชุมกมธ.ฯ ฉะนั้น คำอธิบายต่างๆ ที่พรรค พท.ได้ออกมาแถลงก็เป็นประเด็นที่ได้มีการถกกัน วิเคราะห์ฉากทัศน์กันมาเรียบร้อยแล้ว เราเองก็ยืนตามร่างเดิม และเสียงโหวตส่วนใหญ่ในห้องกมธ.ก็เห็นด้วยกับร่างหลัก จึงคิดว่าคงต้องตอบคำถามในประเด็นนี้เพื่อยืนยันชัดเจนในที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง แต่ไม่ได้มีแนวทางการทบทวน
น.ส.พนิดา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สำหรับข้อจำกัดบนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น และข้อจำกัดที่ต้องผ่านการโหวตของสส.เสียงข้างมาก และสว. 1 ใน 3 นั้น เราจึงพยายามหาวิธีการที่ทุกคนสามารถยอมรับร่วมกันได้มากที่สุด การได้มากที่สุดบนเป้าหมายของการนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงอยากขอความจริงใจจากทุกฝ่ายในการที่จะผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมฉบับนี้ เพื่อเปิดทางให้นำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกัน